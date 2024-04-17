مقتل 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على رفح وشرق مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، ليل الثلاثاء/الأربعاء، جراء قصف نفذه طيران حربي إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في غارة على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما قتل فلسطينيان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت وفا عن مصادر محلية أن 9 فلسطينيين فقدوا نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا للوكالة الفلسطينية.