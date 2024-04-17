البحرين.. انتهاء هطول الأمطار الرعدية بعد يومين من التقلبات الجوية الشديدة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مملكة البحرين تقلبات جوية شديدة خلال اليومين الماضيين، مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل اليوم، بالتزامن مع إعلان خبراء الطقس تفاصيل العواصف التي ضربت البلاد مؤخرًا.

ووفق لوكالة أنباء البحرين، فقد قال خالد ياسين مدير إدارة الأرصاد الجوية بأن مملكة البحرين قد شهدت عواصف رعدية شديدة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15 و 16 أبريل 2024 وذلك ضمن تأثير التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وقد صاحبت تلك العواصف رياح هابطة شديدة السرعة بلغت 53 عقدة.

البحرين..أمطار لم تشهدها منذ سنوات طويلة

وأوضح مدير إدارة الأرصاد إن تأثير العواصف الرعدية بدأ منذ مساء أول أمس الاثنين حيث غطت البروق سماء المملكة لعدة ساعات وتساقطت أمطار غزيرة لم تشهدها البحرين منذ سنوات طويلة، حيث تم تسجيل كمية أمطار بلغت 67.6 ملم خلال ساعتين تقريبًا وهي كمية كبيرة مقارنة بمعدلات تساقط الأمطار التي تشهدها المملكة بشكل معتاد، موضحًا أن أعلى كمية أمطار كان تم تسجيلها في المملكة 67.9 ملم في مطار البحرين الدولي وذلك في 12 مارس 1995.

وأضاف مدير إدارة الأرصاد الجوية بأن إجمالي كمية الأمطار المسجلة خلال يومي الإثنين والثلاثاء قد بلغ 45.5 ملم في مطار البحرين الدولي، في حين سجلت محطات الرصد الأوتوماتيكية في كل من: جسر الملك فهد 41.8 ملم، درة البحرين 42.8 ملم، سترة 63.6 ملم، حلبة البحرين الدولية 93.6 ملم، هورة عالي 95.8 ملم، وكانت أعلى كمية أمطار قد سجلت في محطة الرصد في جامعة البحرين حيث بلغت 96.8 ملم.

البحرين..فترة السرايات في الخليج العربي

وكشف ياسين بأن منطقة الخليج العربي عادتًا ما تشهد فترة السرايات خلال هذا الوقت من السنة وهي فترة التقلبات الجوية السريعة والتي تكون مصحوبة بأمطار رعدية، إلا أن هذه الحالة كانت خارجة عن المألوف من حيث التعمق والشدة.

حالة الطقس في البحرين اليوم

وفي سياق أعلنت إدراة الأرصاد الجوية بمملكة البحرين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، حالة الطقس اليوم، موضحة انتهاء هطول الأمطار واستقرار الطقس واعتدال الرياح اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.