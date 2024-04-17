عقوبات أمريكية جديدة تنتظر إيران بعد ردها على إسرائيل..تستهدف برامج تطوير الصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على إيران، تستهدف برامج تطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، وكذلك الشركات التي تتعاون مع الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية.

وقال سوليفان في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقوم بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها وقادة مجلسي الكونجرس الأمريكي، بوضع "رد شامل" على الضربة الإيرانية على إسرائيل.

وجاء في البيان: "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات المسيرة بجانب تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية ".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع من الحلفاء والشركاء أن يتبعون قريبا عقوباتهم الخاصة، مشددًا على أن القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ، كما أنهم سيستمرون في الضغط على إيران.

وأشار أن واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم بالإرهاب وتمويله بأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة لطهران.

وأردف أن الولايات المتحدة لن تتردد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها المزعزعة للاستقرار.

وفي نفس السياق قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل، مشيرة إلى أن الإجراءات قد تستهدف تقليص قدرة طهران على تصدير النفط.

وأضافت يلين في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن :"أن الولايات المتحدة لا تستعرض أدوات العقوبات الخاصة بها، لكن في المناقشات التي أجريتها، لا تزال جميع الخيارات لتعطيل تمويل إيران للإرهاب مطروحة على الطاولة"، موضحة أن وزارتي الخزانة والخارجية اتخذتا إجراءات سابقة لاحتواء سلوك إيران الذي وصفته بأنه مزعزع للاستقرار من خلال تقليص قدرتها على تصدير النفط.