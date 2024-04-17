هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية : 9500 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم السابع عشر من أبريل، إحصائية عن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي قالت فيها : يقبع حالياً 9500 أسير داخل سجون وزنازين الاحتلال، بينهم أكثر من 200 طفل و80 امرأة، بالإضافة إلى 56 صحفياً.

وأشارت الهيئة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة أسفرت عن اعتقال آلاف الفلسطينيين، مبينة أنه خلال تلك الفترة استشهد 14 أسيراً داخل معتقلات الاحتلال، نتيجة التعذيب الجسدي والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير وليد دقة الذي كان يعاني من سياسة الإهمال الطبي طيلة فترة اعتقاله.

من جانبه نشر نادي الأسير الفلسطيني معطيات عن الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال والذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة، مبيناً أن أكثر من 700 أسير داخل معتقلات الاحتلال يحتاجون إلى العلاج، بينهم أسرى مصابون بأمراض مزمنة.