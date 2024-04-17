ما شكل ومواعيد اليوم الدراسي في المدارس المصرية اليابانية للعام الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط التي يجب توافرها خلال التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025.

ووفقا للوزارة، تتضمن شروط التقدم للمدارس اليابانية عدة شروط وهي كالآتي:

- الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك على مسئولية ولي الأمر.

- اليوم الدراسى بالمدارس المصرية اليابانية يومًا كاملًا من الساعة 7.30 صباحًا حتى 3.30 مساءًا وقابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو.

- للمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها، ولا يحق لولي الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولي الأمر للانضمام للمنظومة.

- تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرًا لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسو بموجب قرار من وحدة إدراة المدارس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعلت اليوم الثلاثاء، رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالي والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg

ووفقا للوزارة، فإن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

ومن المقرر فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

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