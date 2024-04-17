المهام الأدائية لـ"رابعة ابتدائي".. هل تعقد الامتحانات قبل نهاية الشهر الجاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024، من بين اهتمامات أولياء الأمور خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد لبدء المهام الأدائية، قبل امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 8 مايو 2024 لصفوف النقل.

وبحسب وزارة التعليم، فإن مديرية التربية والتعليم مسؤولة عن وضع جدول المهام الأدائية 2024 في كل محافظة.

ووفقا للوزارة، فإنه من المقرر أن تعقد امتحانات المهام الأدائية 2024 خلال الأيام الجارية قبل نهاية شهر أبريل الجاري 2024، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تعليمات يجب الالتزام بها عند إجراء المهام الأدائية 2024، وهي كالآتي:

- تحدد المهام الأدائية 2024 مدى اكتساب الطالب المهارات وتحقيق نواتج التعلم خلال الفصل الدراسي الثاني.

- المهام الأدائية هي عبارة عن مهام قصيرة تتم خلال فترة زمنية حصتين، يعمل المعلم على توزيع المهام المتعلقة على الطلاب في الحصة الأولى، ويختار الطالب واحد من المهام.

- يتم إجراء المهام الأدائية 202 خلال اليوم الدراسي.

- يتم تخصيص المهام الأدائية عدد 35 درجة في كل مادة، ويتم تقسيمهم إلى 5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي.

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