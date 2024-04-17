النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب. كما أغار الطيران الاسرائيلي ليلا" على 4 دفعات مستهدفًا منطقة وادي العصافير ومحيط المهنية في بلدة الخيام بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف استمر حتى ساعات الفجر.

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