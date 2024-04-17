حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو بمحيط موقع راميا والانتشار المستحدث لهم جنوب ثكنة برانيت

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 ‎من صباح يوم الأربعاء 17-04-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مجددًا عند الساعة 08:50 ‎من صباح يوم الأربعاء 17-04-2024 الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".