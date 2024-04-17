رئيس بلدية بعلبك بحث مع وفد من ضباط قوى الامن الداخلي اوضاع المدينة وكيفية التعاون

بحث رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل مع وفد من ضباط قوى الامن الداخلي، في اوضاع المدينة وكيفية التعاون بما في صالح الأهالي. وقدم قائد سرية بعلبك المقدم جوزيف الحجار لرئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. وشكر مصطفى الوفد على الزيارة والمعايدة، مبدياً كل التعاون لضبط الامن وحماية الاهالي.

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