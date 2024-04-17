استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الكويتي بمدينة رفح، بأن الطواقم الطبية انتشلت سبعة شهداء والعديد من الجرحى من تحت ركام منزلاً تعرض للقصف في مخيم يبنا بمدينة رفح.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين وتدمير العشرات من المنازل.