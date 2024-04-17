مطالبات لمجلس الأمن للتصويت لصالح طلب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تعرض فلسطين وشعبها لحرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي وقواته، وتعرض الميدنيين العُزل لجرائم حرب عديدة، أصدرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، بيانا لدعم فلسطين في حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأعربت المجموعة العربية في بيانها عن دعمها الثابت لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت "هذه خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذ ذلك ليس فقط منذ عام 2011، بل منذ عام 1948"، لافتة إلى مواصلة جهودها للعمل بشكل بناء مع مجلس الأمن على تحقيق مسؤولياتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، فضلًا عن مسؤولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

ووفق للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية وبدعم من الدول من جميع انحاء العالم، وعلى أقل تقدير، فإننا نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة"، موضحًا أن العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابع البيان: "لقد حان الوقت لأن يتم تمكين الشعب الفلسطيني بشكل كامل لممارسة حقوقه المشروعة كاملة على المستوى العالمي، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني وانجاز الإجماع الدولي على حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.. وأن إنكار مكانة فلسطين المستحقة بين مجتمع الأمم قد استمر لفترة طويلة، وحان الوقت لتصحيح هذا الخطأ التاريخي وإعمال حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والسيادة وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة".

غدًا.. مجلس الأمن يصوت على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وحثت المجموعة العربية مجلس الأمن على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والموافقة على طلب عضوية فلسطين دون مزيد من التأخير، وأعتبرت أن أي شيء أقل من ذلك سيكون تنازلاً صارخاً من المجلس عن مسئوليته في دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدولية قانون.

يذكر أنه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقًا لمصادر دبلوماسية عن وكالة فرنس برس أمس الثلاثاء.