عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية الأمريكية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت القيادة المركزية الأمريكية تفاصيل عملية إنزال جوي للمساعدات الانسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من حرب إسرائيل بالأراضي الفلسطينية.

وأوضحت القيادة عبر حسابها الرسمي باللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها قامت أمس بعملية إنزال مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة تضمنت العملية المشتركة طائرتين من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية الامريكية وجنود من الجيش الامريكي متخصصين في التسليم الجوي لإمدادات المساعدات الانسانية الامريكية.

ولفتت إلى أن طائرات (سي - 130) الأمريكية انزلت ما يقرب من 23،500 وجبة طعام على شمال غزة، وقالت:"هي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت حتى الآن، بانزال حوالي 891 طنا من إمدادات المساعدات الإنسانية.

كما قالت القيادة المركزية الأمريكية: "تساهم عمليات الانزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ويستمر التخطيط لعمليات إنزال جوي للمساعدات في وقت لاحق".

قوات أمريكية تشتبك مع طائرتين دون طيار تابعين للحوثيين

وعلى صعيد آخر أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم عبر حسابها بالفيسبوك، آخر تحديث لأنشطتها في البحر الأحمر، موضحة أنه في تمام الساعة 10:50 و 11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

وأعلنت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، في منشورها، أن الطائرات دون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياة الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.