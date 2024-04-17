سوريان قاما بسرقة مواطن في منطقة الغميئة في زغرتا والإعتداء عليه بالضرب

أفادت معلومات صحافية بأن سوريين قاما بسلب المواطن ح.م مبلغاً قدره 300 دولار، إضافة إلى هاتفه الخليوي، في منطقة الغميئة في زغرتا. وفي حين لفتت إلى أن المواطن تعرض للضرب أيضاً بآلات حادة، أوضحت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف أحد السارقين، بينما تمكن الآخر من الفرار.

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