توقيع عقد شراكة بين مستشفى "اوتيل ديو" ومركز العائلة الطبي في زغرتا

وقّع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس (HDF) مع مركز العائلة الطبي (FMC) اتفاقية انضم بموجبها إلى شبكة مستشفيات HDF-USJ التي أصبحت تتألف من ست مستشفيات موزعة على المناطق اللبنانية.

واشار مدير مستشفى FMC قيصر معوض، الى ان "هذه الاتفاقية منحتنا فرصة لتحويل افكارنا الى اعمال ملموسة. خلال سنوات قليلة من قيام مستشفانا استطعنا أن نكون ضمن اهم مستشفيات الشمال. لكن تحديات الأزمة التي مرّ بها البلد عاقت استمرار هذا النمو وتحقيق طموحاتنا. اخترنا الانضمام الى شبكة مستشفيات أوتيل ديو دو فرانس للحفاظ على روح الجامعة والقيم الطبية الاخلاقية والتي قد نعجز في بعض الاحيان الحفاظ عليها في المستشفيات الخاصة. ويستند اتفاقنا هذا الى رؤية مشتركة في مجال الاستشفاء وخدمة المريض".

بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو سليم دكاش، الى اننا "فخورون بشكل خاص لكوننا قادرين على خدمة مجتمعنا، خاصة في الظروف الراهنة التي تتطلب اهتمامًا متزايدًا. لدى مستشفى أوتيل ديو مهمة تتجاوز الحدود من خلال التزامه بالخدمات والتعليم والمهارات الطبية والاستشفائية المتميّزة." وختم قائلًا: "ليكن مفتاح نجاحنا التضامن والتعاون".

والجدير بالذكر أن مركز العائلة الطبي في زغرتا يتسع لأكثر من 100 سرير، ويتميّز ببنائه الحديث وتجهيزاته المتطورة.

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