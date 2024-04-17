الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحا، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لامطار خفيفة موحلة ليلا".

واشارت الى ان " لبنان يقع تحت تأثير رياح خماسينية حارة، جافة ومغبرة، مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ7 الدرجات والتي تنحسر تدريجيا بدءا من فجر يوم الخميس، مترافقة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية بخاصة شمال البلاد".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تلامس ال 31 درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء".

وذكرت ان "طقس الخميس قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحا، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لامطار خفيفة موحلة ليلا".

وتابعت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب ضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة، في المناطق الشمالية والجبلية، نتيجة حال من عدم الاستقرار"، مشيرة الى ان "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية".