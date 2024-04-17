"النشرة": الدفاع المدني توجه لنقل جثة عاملة إثيوبية انتحرت شنقاً في أحد المنازل في مجدل عنجر

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأن "عمليات مركز المصنع في الدفاع المدني تتوجه لنقل جثة عاملة إثيوبية أقدمت على الانتحار شنقاً في أحد المنازل في مجدل عنجر"، مشيرا الى ان "القوى الامنية فتحت تحقيق بالحادث لمعرفة اسباب الانتحار".

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