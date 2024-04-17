احترام سيادة الصين الإقليمية .. الصين توجه تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - حذر وزير الدفاع الصيني "دونج جون" نظيره الأمريكي "لويد أوستن" بشأن جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، مشيرا إلى أنها قضية تعد جوهر المصالح الأساسية للصين، وأنه على الولايات المتحدة احترام موقف بلاده بشأن بحر الصين الجنوبي.

وقال "دونج"، في بيان لوزارة الدفاع الصينية، "يجب على الجانب الأمريكي الاعتراف بموقف الصين الثابت، واحترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، واتخاذ إجراءات عملية لحماية السلام الإقليمي".

جاء ذلك خلال حديث بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الثلاثاء، في أول محادثات بين وزيري دفاع القوتين العظميين منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

وقال البنتاجون، في بيان: "ناقش الوزيران العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي"، في إشارة إلى جمهورية الصين الشعبية، وأن الوزير أوستن شدد على أهمية مواصلة فتح خطوط الاتصال العسكري بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، مشددا على أهمية احترام حرية الملاحة في أعالي البحار التي يكفلها القانون الدولي، وخاصة في بحر الصين الجنوبي".