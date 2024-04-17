افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن "تعرض الشاب السوري م. ع. ش. لعملية استدراج وخطف في بلدة بريتال-بعلبك من عصابة بهدف السفر الى الخارج"، مشيرا الى ان "الخاطفين طالبوا بفدية مالية 35الف دولار اميركي من اهله بعد ان خطفه الى احدى القرى السورية من ناحية الهرمل".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": عصابة استدرجت شاب سوري وخطفته في بلدة بريتال-بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.