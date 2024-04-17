الاحتلال : نحو 7000 جريح ومصاب باضطرابات عقلية من 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، بلغ عدد الجرحى والمصابين باضطرابات عقلية ونفسية أكثر من 7000 عسكري.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "جناح إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل حوالي 7000 جريح ومصابين باضطرابات عقلية ونفسية منذ السابع من أكتوبر الماضي".

جاء ذلك بعد أن نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة في إسرائيل.

وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن حوالي 30% من الجرحى والمصابين الذين وصلوا جناح إعادة التأهيل، منهم 2111 جريحًا، تطورت لديهم ردود أفعال عقلية مختلفة.

وأضافت بالنسبة لنحو 60% ممن أصيبوا برد فعل عقلي، و1267 مصابًا، فإن التكيف العقلي هو القضية الرئيسية.

وقالت إن حوالي 95% من المجندين هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في خدمة الاحتياط.

من جهة أخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 33899 فلسطينيا وإصابة 76664 آخرين منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان أن 56 فلسطينيا قتلوا وأصيب 89 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت، اليوم الأربعاء، إن 6 مواطنين قتلوا في قصف إسرائيلي لتجمع فلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وكانت آليات الجيش الإسرائيلي انسحبت من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد توغل دام أكثر من 36 ساعة، ومحاصرتها مدارس تؤوي نازحين واعتقال عدداً منهم.

فيما أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنها لا ترى أن مشروع قرار بالأمم المتحدة من السلطة الفلسطينية، يوصي بأن تنال عضوية كاملة في المنظمة، يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.