رئيس الوزراء القطري: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمر بوقت حساس

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعليقاً على المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، أنها تمر بوقت حساس بينما تسعى الوساطة للتغلّب على ذلك.

وأشار إلى أنّ قطر حذرت منذ بداية الحرب على غزة من توسع الصراع، لافتاً إلى أنّ بعض الدول تعتمد ازدواجية المعايير بشأن الصراعات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته بهذا الشأن.

وأوضح أن قطر تدين قتل المدنيين وسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة، فضلاً عن التصعيد في الضفة الغربية، مؤكداً أنه "لا يصح استمرار العقاب الجماعي والتجويع الذي تمارسه إسرائيل". وشدد على أن "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة ومعقدة وندعو كافة الجهات لخفض التصعيد".