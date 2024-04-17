محافظ الشمال اصدر قرارا باخلاء السوريين من بساتين العصي

اصدر محافظ الشمال رمزي نهرا قراراً اليوم طلب بموجبه من أمن الدولة إخلاء ٣ عقارات في "بساتين العصي" - منطقة "بشتودار عورا" من السوريين خلال مهلة ١٥ يوماً وإلاّ ختمها بالشمع الاحمر.

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