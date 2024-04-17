ابي رميا دعا النواب الى الوقوف وقفة موحدة ازاء موضوع النزوح السوري

اقترح النائب سيمون ابي رميا بعد مشاركته في لجنة حقوق الانسان النيابية "تحديد جلسة لمجلس النواب لمناقشة خطة الحكومة التي ستطرح في مؤتمر بروكسيل، حيث يعرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الخطة امام المجلس النيابي للنقاش في المجلس، وعلى اثرها تتوجه السلطة التنفيذية الى بروكسل بدعم اكبر ودفع من قبل كل القوى السياسية الممثلة في الكتل النيابية".

واوضح ابي رميا ان "طرحه اتى انطلاقًا من كون كل اللجان النيابية معنية بملف النزوح السوري، لجنة الخارجية ولجنة المال ولجنة الاشغال العامة ولجنة البيئة وغيرها من اللجان، لما للملف من تداعيات سياسية واقتصادية ومالية وبيئية وبالتالي هذا الملف له علاقة بكل اعضاء المجلس النيابي ممثل الشعب اللبناني. كما انطلاقا مما يشكل الوجود السوري من "خطر وجودي يتطلب وحدة وطنية ومقاربة موحدة لهذا الملف من قبل كل القوى السياسية حتى لو ان هناك قوى تأخرت بالبدء بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الآفة".

ودعا ابي رميا "النواب الى الوقوف وقفة موحدة ازاء موضوع النزوح السوري بعيدا عن المزايدات الشعبوية والاعلامية، للسير بمسار تصعيدي واعلاء الصوت لعودة النازحين الى بلادهم، مسار يبدأ من مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل بخطة وطنية موحدة مدعومة من كل القوى السياسية".