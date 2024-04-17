أكد السفير المصري علاء موسى بعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أنه جرى تبادل للأفكار، معتبرا انه "استمعنا إلى رؤية فرنجية في ما خصّ الملف الرئاسي في ظل الانسداد القائم، ونحن مصرّون على استكمال جهدنا لإيجاد حلّ للملف الرئاسي ونأمل في إحداث خرق".
وأوضح السفير المصري أنه "لم نلتق فرنجية بصفته مرشحا رئاسيا إنّما بصفته السياسية ونحن لا نتحدث بأسماء مرشحين إنّما نتعامل مع فكرة الرئيس طالما جرى انتخابه من القوى السياسيّة اللبنانية"، كاشفا أن "فرنجية تحدّث عن وحدة الدولة وانتمائه لها وعن انفتاحه وهو على استعداد للتفاعل مع أي طروحات بما يخدم وحدة لبنان".
كما برّر غياب السفير السعودي عن اللقاء بأنه لأسباب صحية، وقال: "تعرّض السفير بالامس لوعكة صحية وهو لن يشارك في بقية لقاءاتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري من بنشعي: لم نلتق فرنجية بصفته مرشحا رئاسيا إنّما بصفته السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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