انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركب على متنه أشخاص من التابعية السورية بينهم أطفال، قبالة شاطئ الميناء في طرابلس، حيث عمد الركاب إلى رمي أنفسهم داخل المياه والسباحة نحو الشاطئ
وافادت معلومات صحافية بأن المركب كان قد انطلق منذ أيام من إحدى شواطئ المنية متجهاً نحو قبرص، ليتمّ رفض السلطات القبرصية دخوله أراضيها ليعود أدراجه نحو المياه الإقليمية اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريون على متن مركب عادوا إلى الميناء بالشمال بعد رفض سلطات قبرص دخولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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