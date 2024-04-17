مشروع بيان القمة الأوروبية يؤكد الإلتزام بدعم الإصلاحات في لبنان وقواته المسلحة

أفادت معلومات صحافية بأن "مشروع بيان القمة الأوروبية يدين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، كما يدعو إيران ووكلاءها إلى وقف هجماتهم".

كما يدعو "المشروع جميع الجهات في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، ويتحدث عن فرض المزيد من العقوبات المتصلة بمسيرات وصواريخ إيران".

وفي حين يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، يدعو إسرائيل إلى "ضمان تدفق المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط. كما يؤكد مشروع بيان القمة الأوروبية الإلتزام بدعم الإصلاحات في لبنان وقواته المسلحة".