موقع "والاه": ضباط إسرائيليون ينتقدون عجز سلاح الجو أمام مُسيرات "حزب الله"

أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي بأن "ضباط في الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية وجهوا انتقادات حادة إلى سلاح الجو الإسرائيلي، "لعدم قدرته على التعامل كما يجب" مع المُسيّرات والقذائف الصاروخية التي تُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف إسرائيلية".

وذكر الموقع أنّ "الجيش الإسرائيلي يفتقد الحلول للتعامل مع المُسيّرات، بموازاة ازدياد اعتماد "حزب الله" عليها، في الشهر الأخير، لاستهداف مواقع إسرائيلية".

ونقل الموقع عن ضباط رفيعي المستوى لم يسمّهم قولهم إنه "إذا لم يحصل سلاح الجو على ما يكفي من الوقت والتحذير بشأن الصواريخ والمُسيّرات التي تُطلق من لبنان، فإنه يتأخّر في الدفاع".

وأوضح الموقع أنّ "الجيش الإسرائيلي زاد حجم الهجمات وقوّتها والمسافات المستهدفة داخل لبنان، في إطار محاولته التغلّب على هذه المشكلة، وتوجيه رسائل إلى "حزب الله"، بأنه لن يسلّم بهجمات المُسيّرات".

وأشار ضباط إسرائيليون موجودون في منطقة الجليل إلى أن "الحديث يدور عن أسلحة دقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والتي بإمكانها ضرب مواقع حساسة واستهداف قواعد عسكرية وجنود". وأكد الضباط أن المُسيّرات "سلاح خطير جداً ودقيق ولا يشبه القذائف الصاروخية التي يتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، فيما يشعر الجميع هنا بالتهديد، في ظل غياب حلّ جذري من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لم ينجح في ردع حزب الله".