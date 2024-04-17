الانتخابات الرئاسية في تشاد| إطلاق حملة المرشح باهيمي باداكي ألبرت

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المرشح للانتخابات الرئاسية في 6 مايو، باهيمي باداكي ألبرت، حملته أمس الثلاثاء، في ملعب باريس الكونغو في الدائرة السادسة، بحضور العديد من النشطاء.

الانتخابات الرئاسية في تشاد

في جو مليء بالحماس وتحت أشعة الشمس الحارقة، أطلق المرشح باهيمي باداكي ألبرت، رسميا حملته الرئاسية خلال اجتماع نظم بعد ظهر اليوم. بخطاب حماسي ، أثار المرشح أمل وحماس مؤيديه ، على استعداد لدعمه في سعيه إلى السلطة.

وظهر عدد غفير من الناس وهم يلوحون باللافتات والأعلام ويرددون شعارات من أجل التغيير، احترق الحشد بترقب ، على استعداد لسماع وعود المرشح.

بدء المرشح باهيمي باداكي ألبرت، كلماته للجمهور، قائلًا:" أنا الحل للعلل المعقدة التي ابتليت بها تشاد، ترشيحي هو ترشيح مضطهدي الجمهورية، الخطوبة بين محمد إدريس ديبي إتنو و Succès Masra التي أدت إلى الزواج ومنذ زواجهما في كينشاسا ، جلب هذا الزواج حظا سيئا لتشاد ".

وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه البلاد ووعد بإيجاد حلول "ملموسة".

وندد بالفساد، ودعا إلى العدالة الاجتماعية، وأعرب عن استعداده لإعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفا، بمجرد انتخابي ، سأترشح لولاية واحدة لأكون مثالا جيدا للديمقراطية، سأعيد منحة الطلاب».

هتف الحشد ، الذي فتن بالمرشح ، بفرح وتصفيق صاخب تخلله كل تسليط الضوء على الخطاب.

أعلنت وكالة الانتخابات في تشاد، عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة التزامها بإعادة البلاد إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.

وستتألف الانتخابات من جولتين، ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة بحلول 7 يوليو.

في البداية، اقترحت السلطات العسكرية، التي استولت على السلطة في عام 2021، إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

ومع ذلك ، قاموا لاحقا بتمديد الفترة الانتقالية حتى 10 أكتوبر 2024، وشددت وكالة الانتخابات على أهمية إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد النهائي لتجنب حدوث فراغ قانوني.

ووفقا للإعلان، من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 6 مايو، تليها الجولة الثانية في 22 يونيو.

كما ذكرت الوكالة أن قوائم المرشحين التي اختارها المجلس الدستوري ستنشر في 24 مارس.

وفي ديسمبر، صوت التشاديون لصالح دستور جديد، مما أثار مخاوف بين النقاد من أنه قد يزيد من ترسيخ قبضة زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على السلطة.

وفي حين أن ديبي لم يعلن ترشحه رسميا، فقد تولى السلطة بعد وفاة والده، الرئيس إدريس ديبي، في صراع مع المتمردين.

الحكومة العسكرية في تشاد هي من بين العديد من المجالس التي تحكم في غرب ووسط إفريقيا ، مما يساهم في المخاوف من تراجع الديمقراطية في المنطقة ، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.