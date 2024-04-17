إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد الإصابات جرّاء هجوم "حزب الله" في عرب العرامشة بالجليل إلى 18

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الإصابات بين الإسرائيليين جرّاء هجوم "حزب الله" في عرب العرامشة بالجليل إلى 18.
في وقت سابق، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه عن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، وذلك "ردًا على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".
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