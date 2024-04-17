"النشرة": مشهد انتخابات نقابة المهندسين بروفا للانتخابات النيابية

علمت "النشرة" من مصدر مطّلع ان مشهد التحالف السياسي في انتخابات نقابة المهندسين، هو "بمثابة بروفا لتحالفات الانتخابات النيابية".

وقال المصدر "إن التحالف في انتخابات المهندسين لم يكن وليد صدفة، ولا محطة نقابية عابرة، بل هو ثمرة التواصل السياسي بين القوى التي تحالفت فيما بينها".

واضاف ان "تكتماً يسود بشأن تفاصيل محادثات التيار الوطني الحر مع حركة امل، يؤكد الجدّية في المساعي القائمة للوصول الى تفاهمات، تقود الى تحالفات وطنية واسعة في المرحلة المقبلة".