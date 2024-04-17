نقل موقع "بوليتيكو" عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، قوله إنّ "الوضع على الجبهة الشرقية تدهور كثيرا في الأيام الأخيرة"، وذلك في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
كما نقل عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إشارته إلى "أننا نشعر أنّ الغرب ترك أوكرانيا للقتال ويداها مقيدتان خلف ظهرها".
كما نقل الموقع عن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، ما كشفه عن "أننا نعلم أن الناس يتراجعون، ونسمع ذلك من حكام المناطق ومن الناس أنفسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور كثيرًا في الأيام الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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