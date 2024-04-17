شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب منطقتي إهيمي وكوتشي في جنوب اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب جنوب اليابان اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال هو بونجو تشانل، وهو مضيق يفصل بين الجزيرتين اليابانيتين كيوشو وشيكوكو، مضيفة أنه لم يصدر تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي). مقياس ريختر من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية باجا كاليفورنيا سور في أقصى غرب المكسيك.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 90 كلم من مدينة لوريتو الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كلم.