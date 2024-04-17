الكرملين: روسيا تجري حوارًا بناءً مع إيران وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأن روسيا تجري حوارا متواصلا مع كل من إيران وإسرائيل، وتدعو، خلال اتصالاتها مع البلدين، إلى خفض سريع للتصعيد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "أنتم تعلمون أن روسيا لها اتصالات وثيقة، ولدينا اتصالات عمل بناءة للغاية مع طهران، ونحن على اتصال مع إسرائيل أيضا، والاتصالات بناءة أيضا".

وأكد المتحدث باسم الكرملين: "لدينا حوار مستمر، يسلط الضوء على الحاجة إلى ضمان وقف التصعيد في أقرب وقت ممكن، كما ندعو جميع دول المنطقة إلى ممارسة ضبط نفس عقلاني".

وأشار بيسكوف إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى أيضا محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين بأن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي.