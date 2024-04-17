أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مواصلة العمل مع حلفاء وشركاء من أجل الرد "دبلوماسيًا على الهجوم الإيراني غير المسؤول على إسرائيل".
ولفتت إلى أنّ واشنطن تستمر في "الحديث مع الإسرائيليين لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه نحو صراع مباشر مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: نواصل العمل مع حلفائنا لـ"الردّ دبلوماسيًا" على الهجوم الإيراني على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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