خارجية أميركا: نواصل العمل مع حلفائنا لـ"الردّ دبلوماسيًا" على الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مواصلة العمل مع حلفاء وشركاء من أجل الرد "دبلوماسيًا على الهجوم الإيراني غير المسؤول على إسرائيل".

ولفتت إلى أنّ واشنطن تستمر في "الحديث مع الإسرائيليين لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه نحو صراع مباشر مع إيران".