2.8 مليار دولار .. مناشدة أممية لمساعدة ثلاثة ملايين فلسطيني

ناشدت الأمم المتحدة لمعالجة المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة الذي مزقته الحرب لا يتطلب الغذاء فحسب، بل يتطلب الصرف الصحي والمياه والمرافق الصحية. وذلك بجمع 2.8 مليار دولار لتوفير المساعدات التي يحتاجها بشدة ثلاثة ملايين فلسطيني.

وقال أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإنساني في غزة والضفة الغربية، للصحفيين إن هناك حاجة إلى «عمليات واسعة النطاق» لاستعادة تلك الخدمات وتلبية الحد الأدنى من المعايير - وهذا لا يمكن القيام به أثناء العمليات العسكرية.

وأشار إلى تدمير المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي والمنازل والطرق والمدارس، مضيفا أنه «لا توجد جامعة واحدة قائمة في غزة».

مستشفيات مدمرة

وقال دي دومينيكو إن العملية العسكرية الإسرائيلية الكبرى الثانية التي انتهت مؤخرًا في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، كانت مدمرة للغاية لدرجة أن المنشأة اضطرت إلى إغلاقها.

وذكر عن استخدامهم لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يفحص أجزاء من الجسم ويكشف عن السرطان.

وقال إن فريقه يتعامل مع «مشهد رعب» في المستشفى، حيث يساعد زملاء الأمم المتحدة والفلسطينيون الأشخاص في محاولة التعرف على أفراد الأسرة من خلال الأحذية أو الملابس على «بقايا الجثث».

عمليات القتل

وقد أدان أقرب حلفاء إسرائيل عمليات القتل وزادت الانتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، حيث تسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي يهدف إلى تدمير حماس في دمار واسع النطاق وقتل أكثر من 33800 شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين.

وقال دي دومينيكو إن الأمم المتحدة تواصل الضغط على إسرائيل للقيام بالمزيد.

وأشار إلى النفي الإسرائيلي والتأخير في طلبات الأمم المتحدة لدخول قوافل المساعدات إلى غزة.

وقال إن 41% من طلبات الأمم المتحدة التي تتطلب المرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية تم رفضها خلال الأسبوع من 6 إلى 12 أبريل، وفي الأسبوع الماضي، تعرضت قافلة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتبادل لإطلاق النار في منطقة كانت مكتظة بالسكان ومن المفترض أن تكون آمنة.

وأضاف بإن القوافل تقضي ساعات في كثير من الأحيان عند نقاط التفتيش ولا يتم تخليصها إلا في فترة ما بعد الظهر، وهو وقت متأخر للغاية بحيث لا تتمكن من تسليم البضائع والعودة بأمان في ساعات النهار. وقال إن الإسرائيليين يعرفون أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة، والتأخير يسمح لهم بالقول «نحن لا ننكركم بشكل أعمى» بينما نسيطر على ما يحدث.

وأضاف: «نحن مستمرون في التواصل معهم وهدفنا هو حل المشكلة وتقديم المساعدات».

مجاعة وشيكة

ووفقاً لسلطة المجتمع الدولي في تحديد مدى خطورة أزمات الجوع، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة حيث يعاني 70 % من السكان من جوع كارثي. وحذر تقريرها الأخير من أن تصعيد الحرب قد يدفع نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وقال دي دومينيكو إن نداء الأمم المتحدة تم تقليصه من 4 مليارات دولار بسبب الصعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة – والأهم من ذلك إيصالها إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقال إن 90 % من مبلغ 2.8 مليار دولار المطلوب لبقية العام مخصص لغزة و10 % للضفة الغربية التي شهدت تصاعدا في أعمال العنف وهجمات المستوطنين.

تسلط اسرائيلي على قوافل المساعدات في غزة:

التأخير في التجاوب مع طلبات الأمم المتحدة لدخول قوافل المساعدات إلى غزة.

41 % من الطلبات التي تتطلب المرور عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية تم رفضها خلال الأسبوع.

تقضي القوافل ساعات في كثير من الأحيان عند نقاط التفتيش ولا يتم تخليصها إلا في فترة ما بعد الظهر.