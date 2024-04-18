شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يعتزم توصيل الكهرباء إلى 300 مليون إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم البنك الدولي توصيل خدمة الكهرباء لـ 300 مليون إفريقي بالشراكة مع بنك التنمية الإفريقي، بموجب مشروع طموح سيخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء في القارة إلى النصف بحلول عام 2030.

وقال البنك الدولي إنه سوف يعمل على توصيل خدمة الكهرباء لـ 250 مليون شخص، بينما سيدعم بنك التنمية الأفريقي الـ 50 مليون شخص الإضافيين ،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء. 35 مليون دولار وذكر أجاي بانجا رئيس البنك الدولي في خطاب يوم الأربعاء، أن تكلفة الخطة ستبلغ 35 مليون دولار، سيأتي بعضها من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرًا بشروط ميسرة.

