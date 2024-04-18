الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وحسب وفا، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما لم تعرف هويته حتى إعداد الخبر.