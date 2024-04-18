8 جرحى جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب جنوب غرب اليابان

أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة من جراء زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب ليل الأربعاء جنوب غرب اليابان من دون أن يتسبب بصدور تحذير من خطر حدوث تسونامي.
واشارت السلطات في حصيلة أولية، الى إنّ "جميع المصابين جروحهم طفيفهم نجمت بمعظمها عن سقوط أغراض"، مشيرة أيضاً إلى أنّ "الأضرار المادية التي تسبّبت بها الهزة الأرضية ضئيلة للغاية".
ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بُعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما وعلى عمق 25 كيلومترًا تقريبًا، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.
من جهتها، قالت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ قوة الزلزال بلغت 6,4 درجات ومركزه يقع على عمق 50 كلم.
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