ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان إلى 63 قتيلاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في باكستان المستمرة منذ الجمعة الماضية إلى 63 قتيلاً.

وذكرت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم:” معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار المباني بسبب السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مضيفة أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا أيضاً في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين تضرر 1370 منزلا “ً.

وأضافت أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة المتضررين من الفيضانات في أقاليم البنجاب وبلوشستان وخيبر بختونخواه، مشيرة إلى أن البلاد تشهد موجة غير اعتيادية للأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.