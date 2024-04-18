"اليونيسيف": مقتل أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة منذ بدء الحرب

أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، كاثرين راسل، أن "أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في 7 تشرين الاول".
واشارت راسل، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، الى ان "أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة".
وحثت راسل التي قامت بزيارة استغرقت يومين إلى الشرق الأوسط، أطراف النزاع على "إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والامتناع عن أي أعمال عنف أخرى ضد الأطفال".
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