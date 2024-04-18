أمطار رعدية ورياح نشطة بمكة المكرمة وعدد من مدن السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يتوقع خبراء الطقس بالمملكة العربية السعودية، أن تشهد أغلب مدن ومحافظات السعودية اليوم الخميس الموافق 18 أبريل، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني، أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ويصل إلى مترين ونصف بأتجاهـ مضيق باب المندب، وتكون حالة البحر من خفيف الموج يصل إلى مائج بأتجاه مضيق باب المندب.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، متوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، يكون البحر خفيف الموج اليوم.

درجات الحرارة اليوم 18-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 34 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 32 والصغرى 17.

درجة الحرارة في جدة العظمى 35 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 34 والصغرى 17.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 32 والصغرى 16.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 32 والصغرى 17.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 33 والصغرى 18.

درجة الحرارة في طريف العظمى 31 والصغرى 15.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 28 والصغرى 15.