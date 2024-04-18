وفاة زوج النائبة السابقة بهية الحريري

توفي مصطفى الحريري، زوج النائبة السابقة بهيّة الحريري، ووالد الأمين العام للتيار "المستقبل" أحمد الحريري ونادر الحريري. وتوجّه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بالتعازي لوفاته، وقال في تصريح: "رحم الله أبا نادر زوج عمتي. مع هذا الرجل الطيب الودود النبيل يذهب جزء من طفولتي. كل العزاء لعمتي الحبيبة بهية وأولادهما. يحز في نفسي أن تمنعني الظروف الصحية من السفر إليهم. قلبي معهم ودعائي لهم بالصبر ولفقيدنا الغالي بالرحمة وفسيح الجنان".

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