شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون دعم الدفاع الجوي الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على خلفية الهجمات الروسية الضخمة على أوكرانيا، يناقش وزراء خارجية مجموعة السبع دعم الدفاع الجوي الأوكراني في إيطاليا.

ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى غد الجمعة، إذ يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاجتماع بعد الظهر. الهجمات الروسية الضخمة على أوكرانيا

هذا العام تترأس إيطاليا مجموعة السبع، كما تشارك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.

في ذات السياق ينتشر أكثر من 1300 شرطي وقوات أمن أخرى في الجزيرة الواقعة في خليج نابولي لحماية الوزراء. دعم متواصل لأوكرانيا

وفي فبراير الماضي كان زعماء مجموعة السبع تعهدوا بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا مهما استغرق الأمر.

وكانوا حينها يبحثون عن سبل لحمل موسكو على دفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وجاءت تصريحاتهم في اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.