شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لأوكرانيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت روسيا، عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني، باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد.
ودمرت الدفاعات الروسية، اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم - 70 فامباير".
الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف.
ونتيجة لتلك الهجمات، أصيب رجل وامرأة بمقاطعة بيلجورود، فيما ألحقت أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، بينما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة في فورونيج.
ودمرت الدفاعات الروسية، اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم - 70 فامباير".
الحرب الروسية الأوكرانيةكما أعلنت عن تدمير 16 طائرة مسيرة ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وفقا لقناة "آر تي".
الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف.
تدمير أسلحة أوكرانيةكما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.
ونتيجة لتلك الهجمات، أصيب رجل وامرأة بمقاطعة بيلجورود، فيما ألحقت أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، بينما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة في فورونيج.