شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لأوكرانيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت روسيا، عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني، باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد.

ودمرت الدفاعات الروسية، اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم - 70 فامباير". الحرب الروسية الأوكرانية كما أعلنت عن تدمير 16 طائرة مسيرة ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وفقا لقناة "آر تي".

الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. تدمير أسلحة أوكرانية كما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.

ونتيجة لتلك الهجمات، أصيب رجل وامرأة بمقاطعة بيلجورود، فيما ألحقت أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، بينما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة في فورونيج.

