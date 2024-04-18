اخبار العالم

روسيا تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لأوكرانيا.. ماذا حدث؟

0 نشر
د ب أ - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لأوكرانيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت روسيا، عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني، باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد.
ودمرت الدفاعات الروسية، اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم - 70 فامباير".

الحرب الروسية الأوكرانية

كما أعلنت عن تدمير 16 طائرة مسيرة ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وفقا لقناة "آر تي".
الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضا 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف.

تدمير أسلحة أوكرانية

كما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.
ونتيجة لتلك الهجمات، أصيب رجل وامرأة بمقاطعة بيلجورود، فيما ألحقت أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، بينما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة في فورونيج.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا