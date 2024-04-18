شكرا لقرائتكم خبر عن عصابات تهريب البشر في مرمى نيران السلطات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل السلطات الألمانية المزيد من عمليات التفتيش اليوم الخميس، ضد عصابة تهريب بشر دولية، شارك فيها 600 فرد من الشرطة الاتحادية والمدعين العموم.

وكانت جرت عمليات في ثماني ولايات ألمانية، وجرى تفتيش 116 مسكنا آخر في مدن مختلفة بالولاية. مكافحة تهريب البشر ويُشتبه في أن عناوين هذه المساكن أعطيت للسلطات بطريقة زائفة للحصول بشكل غير قانوني على تصاريح إقامة لأجانب، بزعم أنهم عمال مهرة.

وفككت السلطات عصابة تهريب دولية متخصصة في التعامل مع أغنياء من الصين وعمان. عصابات تهريب البشر في ألمانيا وفُتش أكثر من 100 منزل ومكتب تجاري ومكتب حكومي، وقُبض على عشرة متهمين.

وكانت العصابة تحصل مقابل ترتيب الحصول على تصريح إقامة ما يصل إلى 360 ألف يورو للحالة الواحدة.