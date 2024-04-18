مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب تراجعت عن هجومين على إيران مرتين هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تراجعت عن هجومين على إيران مرتين على الأقل هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن الردود شملت خيارات منها مهاجمة وكلاء إيران في المنطقة وهجوم إلكتروني محتمل.

فيما أكد مسؤول أمريكي أنه من غير المرجح أن تنفذ إسرائيل ضربة على إيران قبل عيد الفصح نهاية أبريل الجاري.

وكشف المسؤول الأمريكي أن الحرس الثوري الإيراين وقادة آخرون في حالة تأهب وبعضهم في منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض.

سبق وأن قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، إن ضربة إسرائيلية صغيرة داخل إيران من المحتمل أن تؤدي إلى رد فعل إيراني.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن واشنطن تأمل أن يكون رد إيران على أي ضربة إسرائيلية أصغر من هجومها الأول وأن يؤدي إلى وقف تبادل الهجمات.

وصرّح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـ "أكسيوس"، بأن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت والوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت زرئيس الأركان هارتسي هاليفي، يضغطون للرد على إيران.

وأوضحت مصادر أمريكية وإسرائيلية، أن إسرائيل بحثت توجيه ضربة لإيران مساء الاثنين لكنها قررت في النهاية تأجيلها، مؤكدين أن تل أبيب أبلغت واشنطن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار قبل ضرب إيران.