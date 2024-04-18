قائمقام راشيا اعطى التوجيهات لرؤساء الوحدات الادارية لجهة التزام الدوام وتطبيق التعميمات

اعطى قائمقام راشيا نبيل المصري خلال اجتماع لرؤساء الوحدات الادارية في قضاء راشيا، التوجيهات لجهة التزام الدوام وتطبيق التعميمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ،مؤكدا "سير العمل بصورة منتظمة تحت طائلة اتخاذ اجراءت صارمة بحق اي تجاوز في هذا المجال".

وجرى استعراض العوائق اللوجستية والادارية في كافة الوحدات، حيث اكدالمصري "معالجة الثغرات بما يسهم عمليا في الحفاظ على المسار الاداري السليم".