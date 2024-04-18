3 مدارس سعودية تفوز بجوائز مكتب التربية العربي للمدرسة المتميزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ عمر آل قايد

برعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بدولة الكويت الدكتور عادل محمد العدواني، وبحضور المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي؛ احتفى مكتب التربية العربي بالمدارس الخليجية الفائزة بجائزة المكتب للتميز المدرسي في دورتها الثانية، في احتفالٍ نظّمه المكتب بمدينة الكويت في 15 أبريل 2024، وكرّم خلاله 18 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية بمدارس الدول الأعضاء.

وفي كلمة وزير التربية والتعليم العالي بالكويت الدكتور عادل محمد العدواني التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة منصور الديحاني قال: “إن هذه الجائزة تكتسب أهميتها من أهمية التميز المدرسي في المسيرة التعليمية والتربوية؛ حيث يتمثل دورها في إذكاء روح المنافسة الشريفة بين المدارس في هذا المضمار، وفي تفجير طاقاتها ومكامن الإبداع لدى العاملين فيها، إذا ما حظيت إدارة مدرسية متميزة تمتلك الذهنية الوقادة، والإرادة الصادقة، والقرار النافذ، والقدرة الفاعلة”.

وحصدت مدرسة الفيصلية للموهوبين في جدة على (الفئة الذهبية) من مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومدرسة إبتدائية ومتوسطة المنح التابعة لإدارة تعليم عسير؛ على جائزة التميز المدرسي لقاء فوزها بالجائزة في دورتها الثانية على (الفئة البرونزية) ومدرسة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في الدمام

ومن جانبه أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي “أن جائزة التميز المدرسي هي جائزة استُحدثت في العام 2021 لمدارس القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء بالمكتب، وهي جائزة مخصصة للمدارس التي تظهر أداءً تعليميًّا وفنيًّا وإداريًّا متميزًا له انعكاسات إيجابية على جودة أدائها في مختلف المجالات (الموارد البشرية، وكفاية مخرجات العمليات التعليمية وفاعليتها)، من خلال معايير صيغت بطريقة علمية تتناسب مع العمل التعليمي، ووفق أفضل الممارسات الدولية؛ سعيًا لرسم خارطة طريق للوحدات المتنافسة لتحقيق الريادة والتميز التعليمي”.