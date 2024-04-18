أفادت مصادر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قناة "LBCI"، بأنّ "الاجتماع مع السفراء الاربعة المصري والفرنسي والسعودي والقطري من اللجنة الخماسية كان إيجابيًا إذ أكّد السفراء على انهم يحترمون استحقاق الرئاسة بوصفه سياديًا للبنان ولا اسماء لديهم". وقالت المصادر: "السفراء الأربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل أنه يؤيّد الحوار اذا كانت هناك ضمانات بانه سيفضي الى عقد جلسة انتخاب رئيس لتكريس توافق مسبق بين الكتل أو عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"LBCI": سفراء الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده للحوار إذا كانت هناك ضمانات لعقد جلسة انتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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