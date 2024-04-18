وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمالها

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أنّ "الاحتلال يتعمد تدمير المنظومة الصحية في منطقتي غزة وشمالها"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "أكثر من 730 ألف نسمة في غزة وشمالها بلا خدمات صحية حقيقية".

وقال القدرة: "نحتاج إلى مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة"، مشيرًا إلى "أننا فقدنا كوادر طبية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات في تخصصي الأورام والكلى".