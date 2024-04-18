جثة أمام النادي الأولمبي.. علاقة شاذة تقود جامع القمامة إلى طبلية عشماوي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل جمع قمامة بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل شاب بعد الاعتداء عليه جنسيا وهتك عرضه بالقوة في حديقة الشلالات أمام النادي الأولمبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوي، رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار تامر محمد سلامة، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

ترجع وقائع القضية رقم 36505 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية داخل حديقة الشلالات.

وتبين من التحقيقات ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب مغطاة بأوراق الأشجار في منطقة منخفضة بحديقة الشلالات أمام أبواب النادي الأولمبي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثمان لشخص مجهول الهوية عاري الملابس من أسفل في حالة تعفن رمي بإحدى المناطق المنخفضة بالحديقة المشار إليها.

أسفرت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "م.س.ع" عامل جمع كرتون وخردة، إذ تبين أن الأخير تعرف على المجني عليه أثناء عمله في جمع القمامة والكرتون.

ووفقًا لأوراق القضية، استدرج المتهم المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بحديقة الشلالات لإبعاده عن أعين المارة وطلب منه ممارسة علاقة جنسية شاذة إلا أن المجني عليه رفض.

وبحسب التحقيقات اعتدى المتهم على المجني عليه جنسيا وهتك عرض بالقوة تحت التهديد، وعقب ذلك قرر إزهاق روحه خوفا من افتضاح أمره بين أوساط العاملين في مجال جمع القمامة والكرتون.

وتبين أن المتهم استخلص أداء قطعة قماش بتمزيقها من القميص الذي كان يرتديه المجني عليه ولفه حول عنقه من الخلف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ،ووضع على الجثمان أوراق أشجار وتركه وفر هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.